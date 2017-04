La Matinale – Alter-votants et Wiki Weekend

Vous avez le droit de vote mais vous ne souhaitez pas vous exprimer lors des prochaines élections ? Et si vous décidiez de voter autrement en proposant votre voix à tous ceux qui n’ont pas le droit de vote ? Le collectif Alter-votants intervient dans ce sens en offrant à tous les Français, abstentionnistes ou indécis, d’entrer en relation avec les étrangers vivant sur le territoire. Cette démarche est légale : une plateforme en ligne est mise à disposition sur laquelle des binômes pourront se former par affinité. Pour nous en parler, nous recevons Thomas Berteigne, pour qui « Alter-votants, c’est plus un échange de bons services ».

Certaines personnes n’ont pas la nationalité mais vivent en France depuis des années. C’est le cas de Victoria qui a reçu la voix d’Orianne. Cette dernière comptait voter blanc mais elle a pensé plus légitime de donner à quelqu’un d’autre la possibilité de voter.

« La plateforme milite pour l’inclusion des étrangers en France«

Envie de s’engager dans des actions de solidarité internationale ? C’est ce que vous propose le réseau d’associations Etudiants et développement avec le Wiki Weekend. L’occasion d’assister à 3 jours de formation créative, les 29-30 avril et 1er mai, pour « construire des ponts par-dessus les barrières ». Nous accueillons Flora Gobbatti pour nous expliquer les principales modalités, à savoir qu’il faut être membre du réseau pour participer au Wiki Weekend. L’occasion de discuter changement climatique ou tout autre sujet social. Tout ça, logés et nourris à l’auberge municipale de Saint-Denis (93) !

» Wiki weekend consiste à parler ensemble d’outils d’aide à l’éducation et de citoyenneté internationale «

Côté chroniques, on continue de décrypter le programme présidentiel avec Loïc qui aborde les questions d’euthanasie, de légalisation du cannabis ainsi que la PMA, GPA et l’IVG. Pitoum, quant à lui, s’intéresse aux questions de justice et de sécurité.

