La Matinale – 3R et Grandmas’Project

3R pour… Réduction, Réutilisation et Recyclage des déchets. Autant d’habitudes qui ne sont pas encore bien ancrées dans nos mœurs. Alors qu’est envisagée la reconstruction de l’usine de traitement des ordures ménagères d’Ivry-Paris XIII, le Collectif 3R milite pour un projet alternatif basé sur ces trois principes. Anne Connan, co-présidente du collectif, nous explique les enjeux du débat public autour du projet d’aménagement de cette usine d’incinération, des enjeux importants dans le cadre notamment du projet zéro déchet porté à Paris par la maire Anne Hidalgo.

Le SYCTOM veut construire deux usines, une usine d’incinération, plus petite que l’actuelle, et une deuxième usine mécano-biologique, qui trie les déchets pour en faire un matériau qui brûlera mieux. Des déchets qui restent dans l’usine pour fermenter, avec le risque de provoquer des odeurs insupportables sur plusieurs kilomètres à la ronde. Pourquoi en créer une à Paris dans ce cas? Parce qu’on est très mauvais dans le tri sélectif à Paris et que, pour le SYCTOM, on n’arrivera pas à accroître le tri. Pour le collectif 3R, il est possible de mener plus d’actions en faveur de l’apprentissage du tri et d’améliorer le recyclage de certains matériaux, notamment le plastique. Le projet sera voté le 26 janvier

« L’incinération supprime des ressources au lieu de favoriser le tri, le recyclage et la réduction des déchets »

« Sharing the world’s most delicious heritage », comprendre « Partager l’héritage le plus délicieux du monde », c’est la mission que s’est donné Jonas Pariente, le créateur du site Grandmas’Project. Il est parti à la rencontre des grands-mères à travers le monde pour recueillir leur histoire et leurs meilleures recettes. Ça donne une web série originale qui nous rappellent des moments hors du temps passés dans la cuisine de nos grands mères. Au programme, des plats familiaux, traditionnels et mijotés, comme on en fait plus beaucoup aujourd’hui.

Si le projet vous intéresse, Jonas cherche un stagiaire pour l’aider sur la communication et la production. Vous pouvez lui envoyer vos candidatures à jonas@grandmasproject.org.

« C’est juste un régal de voir que des gens du monde entier participent. »

Côté chronique, François fait un grand quizz pour découvrir trois des prochains membres du gouvernement Trump et Pitoum nous parle d’un groupe facebook où 52 000 hommes se partageaient des photos volées de femmes (oui oui, vive internet).

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interview : Elsa Landard et Alice Deroide / Réalisation : Julien Abou / Chronique : Pitoum et François Pieretti / Web : Marion Guichaoua / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.