C’est contractuel : toute émission géographique et musicale ayant réalisé une émission sur Bordeaux est obligé de rééquilibrer ce débat millénaire en proposant une émission sur la ville rose. On va donc du côté du cassoulet et des briquettes pour découvrir la scène musicale si particulière de la ville de Toulouse, entre variété ringarde et électro engagée.