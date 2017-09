Mappemonde : Toronto // 05.11.17

Pas de chichi pour le 50ème épisode de Mappemonde. On retourne dans sa forme la plus pure : une ville et de la musique.

Cette semaine, la plus grande ville de Canada et sa scène musicale où tout le monde se connait, de Broken Social Scene à Metric en passant par Drake, Crystal Castles, METZ ou encore Austra. Que du beau monde et j’ai même pas encore parler de Scott Pilgrim, le meilleur film de BD du monde.

