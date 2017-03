Mappemonde : The Triangle, NC // 06.03.17

Peu connues hors de l’état, les villes de Raleigh, Durham et Chapel Hill forment le triangle universitaire de Caroline du Nord, surnommé simplement The Triangle. De nombreux groupes indépendants (The Mountain Goats, Iron & Wine, Sylvan Esso…) ont pourtant choisi d’élire domicile dans cette riante conurbation qui compte pas moins de 2 millions d’habitants. Entre usines de tabac désaffectées et brasseries de bières indépendantes, la zone est un paradis démocarate dans u n état républicain. La sélection de cette émission a été exceptionnellement réalisée avec l’aide d’un musicien local nommé Melosmatic qui vient juste de sortir un excellent album.