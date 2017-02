Émission géographique et historique sur la belle ville de Londres. On s’intéresse à l’âge d’or de la capitale européenne de la pop music entre 1962 et 1966 (en gros). Quand les filles criaient très forts devant des garçons dans le vent, quand les anglais gagnait encore la coupe du monde et quand même les français voulaient devenir anglais.