Santiago, capitale du Chili mais aussi capitale du rock contestataire. Dans le pays qui a pu observer avec horreur le coup d’état de Pinochet, il semble parfois difficile de faire la moindre chanson sans la charger politiquement. Du coup, la moindre bluette pop prend des airs de protest song. On vous invite à découvrir la scène bouillonnante, originale et engagée de Santiago de Chile et Valparaiso, son port coloré.