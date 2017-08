Mappemonde : Saison 1 // 2016 – 2017

Comme dans 15 jours, c’est la rentrée, il est temps de regarder le bulletin de notes de la première saison de Mappemonde. 46 épisodes, c’est presque un par semaine pendant toute l’année !

Géographie

C’est évidemment la matière phare de Mappemonde. Parmi les pays les plus représentés, on retrouve : la France et les USA (7 chacun), le Royaume-Uni (4), le Canada (3), l’Italie et le Mali (2 chacun). 10 épisodes consacrés à des capitales (soit 25% du contingent, hors intersaison estivale)

En France, on est allé à Marseille, Toulouse, Rennes, Bordeaux, dans la diagonale du vide (mais pas à Paris, même si on en a parlé deux fois pendant les élections)

C’est grâce à cela que le continent que l’on retrouve le plus cette saison c’est l’Europe avec 17 épisodes. Bien aidé par les quatre épisodes britanniques avec Cardiff, Glasgow, Londres et Bristol. On finit le tour d’Europe avec Reykjavik, Milan, la Toscane, Stockholm, Berlin et les nombreux pays évoqués pendant l’émission spéciale Eurovision.

L’Amérique du Nord arrive ensuite bien représenté par Montréal, Detroit, Atlanta, Brooklyn, le Québec, le Triangle de Caroline du Nord, Hawaï, San Francisco et la revue des Swing States.

Pour le reste, on a essayé d’être équitable avec des épisodes dans tous les continents. En Asie (Phnomh Penh, Tokyo, Mumbai, Seoul), en Amérique latine et aux Caraïbes (Santiago, La Havane, Rio, la Jamaïque), en Afrique (Addis Abeba, Bamako, Tanger, le Sahara) et en Océanie : Melbourne, la Nouvelle-Zélande.

On n’a pas fait que des villes, on est également allé explorer de grands espaces regroupant plusieurs nations comme le désert du Sahara ou les archipels de Polynésie. Ou au contraire une province (Le Québec), une région (la Toscane), un état (la Caroline du Nord) ou même un concept géographique (la diagonale du vide) au cœur d’un pays.

Histoire

L’émission géographique s’est quelques fois grimée en émission historique avec des épisodes sur une période spécifique : le Summer of Love, le Swinging London, Brooklyn pendant les années 2000.

Ou pour mettre à l’honneur un genre spécifique : L’Italo Disco, la K-Pop, la musique de Bollywood, la chanson engagée française, la scène expérimentale de Tokyo, le blues touareg, le reggae, le baile funk, l’ethio jazz, le trip hop, le rap dirty south…

Au centre du diagramme de Venn de ces deux thématiques (genre et période) se trouvent l’émission sur les studios Hansa à Berlin avec une playlist très new wave et très années 80 ou l’épisode sur la musique psychédélique du Cambodge avant la révolution khmère.

Langues et autres matières

Au delà de l’anglais et du français, d’autres langues ont été mises à l’honneur : l’arabe, le portugais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, l’hindi, le coréen, le japonais, le khmer, le bambara, l’amaharique, l’islandais, le tamacheq, l’hawaiien et le maori.

Côté économie, on dénombre 10 épisodes sur les pays dit « du Sud » (même si on peut argumenter sur la présence de deux BRICS).

Pour finir je vais vous avouer que je me suis servi sans honte de Mappemonde comme une plateforme pour faire de la promo (l’expo Jamaica Jamaica, le bal Tiki de Radio Campus, l’Eurovision, RIP 2016), pour parler politique (les élections présidentielles en France et aux Etats Unis) ou recevoir des invités prestigieux (Jacky Banana, Digital Emotions, Sébastien Carayol).

Rattrapages

N’oubliez pas de checker le programme de l’été et on se retrouve le vendredi 15 septembre à 20h00 pour le Season Premiere de Mappemonde.