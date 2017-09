Mappemonde : La Réunion // 28.09.17

Après Hawaii, La Réunion ! On a de nouveau invité notre expert insulaire : Adrien Pollin de Jacky Banana et du groupe En Attendant Ana. Celui se révèle être un spécialiste international du Maloya, ce genre musical typique de l’Océan Indien et plus particulièrement du département d’outre-mer.

On découvrira aussi Pamplemousse, improbable groupe de math rock (ou post hardcore, je sais pas moi) de Saint-Denis. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, ils passeront en concert au Petit Bain le 17 octobre avec Unsane.

Découvrez-les jeudi soir à 21h (nouvel horaire !!) sur Radio Campus Paris (93.9FM).