Mappemonde : Memphis // 19.10.17 – avec Jacky Banana

Rien ne va plus au Mappemonde HQ. Depuis que Radio Campus Paris a annoncé son grand bal de rentrée, on se creuse les méninges pour rester corporate. Heureusement, on peut toujours faire appel au duo de Jacky Banana, glorieux programmateurs de cette soirée de folie, quand on a besoin d’eux.

Comme la soirée au Hasard Ludique sera rockabilly, on va se pencher sur la ville qui a vu naître le genre : Memphis, Tennessee. En délicieuse compagnie donc et surtout en live, jeudi 19 octobre a 21h. Nombreuses surprises au programme.

