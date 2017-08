On revient à Kingston même si on n’y était pas officiellement allé puisque la première émission était surtout centrée sur l’expo Jamaica Jamaica. Antonin, le nouveau stagiaire de Mappemonde, est resté caché dans les studios pour enregistrer une autre émission sur la capitale jamaïcaine. Cette fois-ci on a essayé d’explorer au delà du reggae.

Rendez-vous vendredi à 20h avec des stars de tous les âges comme The Gladiators, Alborosie, Toots & The Maytals ou encore Sean Paul.