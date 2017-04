Mappemonde : La diagonale du vide // 10.04.17

Pour la deuxième émission spéciale élections présidentielles, Mappemonde s’intéresse à un concept géographique sympatoche : la diagonale du vide c’est cette ligne imaginaire qui coupe la France en deux du nord-est au sud-ouest. Cette large bande de territoire est censée représenter le sous-équipement dont sont victimes les départements les moins peuplés de France. Pour qui votent ces gens ? Nous allons essayer de le deviner en explorant les groupes et artistes solos qui sont sortis de ces préfectures isolées.

Côté musique : de la chanson bien sûr mais aussi de la musique électronique et des trucs vraiment vraiment chelous. Une émission qui finira par finalement ressembler à un mélange étrange entre la programmation journalière des Solidays et les coups de cœur francophones de Chérie FM. On n’a pas malheureusement pas pu mettre tous les départements (déso la Creuse).

Playlist