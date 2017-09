Mappemonde : Bruxelles // 15.09.17 – avec Girls in Hawaii

C’est enfin le retour de Mappemonde, c’est l’heure du Season Premiere comme on dit à Hollywood :

S02E01 : Bruxelles, ma belle

Première nouvelle : Antonin, le stagiaire de l’extrême, rentre définitivement dans l’équipe de Mappemonde. Pour sceller cette embauche et fêter le retour sur les ondes, on s’intéresse à la ville de Bruxelles, chère à nos cœurs. De plus, on a injustement boudé la Belgique pendant la première saison. D’autres surprises seront au rendez-vous.

L’émission sera ponctuée d’interventions d’Antoine Wielemans enregistrées à Rock en Seine, chanteur de Girls in Hawaii, groupe originaire de la région et habitant d’Ixelles, commune de l’agglomération bruxelloise. Le groupe revient avec un nouvel album, Nocturnes, qui sort le 29 septembre.

