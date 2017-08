Le tout premier épisode de Mappemonde était déjà sur Atlanta. mais avec la sortie de l’album de Migos et celle de Baby Driver, on ne pouvait pas ne pas revenir dans la capitale de l’état de Géorgie. Encore plus de tubes, encore plus de rap.

Rendez-vous vendredi 18 août à 20h !

Pendant l’été, Mappemonde revient sur les villes les plus musicale de la saison 1. Découvrez le programme exceptionnel qui va chambouler le continuum spatio-temporelle de votre été.