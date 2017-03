Mam’zelle Bulle : Néjib // 24.03.17

Rendez-vous à 18h sur Radio Campus Paris pour une rencontre avec Néjib, auteur du très beau Stupor Mundi (Gallimard).

Présentation de l’éditeur :

Au début du XIIIe siècle, Hannibal Qassim El Battouti, un éminent savant arabe, débarque dans les Pouilles à Castel del Monte, refuge d’érudits en tous genres. Accompagné de sa fille Houdê, paralysée, et d’El Ghoul, son serviteur masqué, il a dans ses bagages une invention extraordinaire: la photographie. Pour obtenir la protection de Frédéric II et continuer ses recherches, il lui faudra retrouver une formule chimique disparue, réaliser un faux saint-suaire… et lutter contre les forces ennemies liguées contre lui. Une aventure médiévale digne du «Nom de la Rose».