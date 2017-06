LPQR : L’archéologie prend ses quartiers – #JNA2017 // 17.06.17

À l’occasion des 8èmes Journées Nationales de l’Archéologie, Les Pierres Qui Roulent s’installent au cœur du village de l’archéologie, dans la cour de l’hôtel de Soubise, pour vous faire découvrir, aux côtés des visiteurs, les acteurs et les découvertes de l’archéologie nationale, et plus particulièrement francilienne…

L’enregistrement de l’émission aura lieu le samedi 17 juin, dans la cour de l’Hôtel de Soubise entre 14h et 15h30 ! Venez nous y retrouver, poser vos questions, et interagir avec les intervenants du village !

L’émission sera diffusée sur les ondes de Radio Campus Paris le jeudi 22 juin à 20h.

À l’occasion de ces journées, l’équipe des Pierres Qui Roulent vous propose également une balade archéologique dans le quartier des Archives Nationales le dimanche 18 juin, entre 11h et 12h30.

Nombre de places limitées (20 personnes). Réservations au point accueil du village de l’archéologie à partir du vendredi 16 juin. Départ de la visite à 11h devant l’entrée de l’Hotel de Soubise, au 60 rue des Francs Bourgeois.

Let’s come to our village ! / Bienvenida a la villa! / Willkommen auf dem Dorf!