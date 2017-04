Lole 06.04.17 Villemomble 1/ Musée de l’Histoire de l’Immigration

Samedi 6 avril 2017 de 18h à 19h

This is Radio!

Première émission radio du Lycée Clémenceau de Villemomble

Cette émission participative a été animée et réalisée par les élèves de la Terminale STMG du Lycée Clémenceau de Villemomble et enregistrée, en public à la médiathèque Abdelmalek Sayad, au Musée National de l’Histoire de l’Immigration, le 21 mars 2017, à l’occasion du Grand Festival, une semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, du 21 au 26 mars 2017.

Au programme des chroniques et des interviews, notamment de Rania une élèves mais aussi de l’auteur séquano-dionysien Didier Daeninckx, des micro trottoirs et un reportage dans l’exposition permanente du Musée et à la fin un freestyle exclusif !

Bravo aux élèves et bonne écoute !

Les photos du Festival sur le site du Musée: ici