L’oeil à l’écoute : Les yeux fermés épisode7 29.04.2017

Au programme la 7ème édition :

COMME DE BIEN ENTENDU

– Les anecdotes de Lea Rose

– elle nous parle de la soupe 4 Early Life avec Jeremi Rosenboi qui nous propose une gamme de soupe de saison sans gluten et lactose : carotte, patate douce, curcuma, asperge, laitue, menthe. Le gout et les saveurs printanière, développés avec le conseil de personnes non voyante ou mal voyante. Spécialiste dans la cuisine bien être et formé chez Alain Ducasse, il privilégie la qualité et met en valeur les saveurs du monde.

TON AVIS M’INTÉRESSE

– À la découverte des Mangas avec notre invite Mathhiew Wiesser, professeur toujours passionne par la culture Mangas. Il nous traduira les différents personnages ou héros Manga. Puis une rencontre avec les auditeurs afin de mieux comprendre le fond et les idées de la bande dessinée japonaise. ..



LE QUART D’HEURE DES COULEURS

– Rencontre avec Ana Tamayo, née en 1982 à Granada Antioquia en Colombie, elle est diplômée d’un Master en Arts plastiques en spécialiste, photographie et art contemporain à Paris VII.