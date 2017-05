L’oeil à l’écoute : Radio Saint-Ex 2 ! 27.05.17 18h

Samedi 27 mai 2017 à 18h dans l’émission L’oeil à l’écoute :

Radio Saint-Ex 2e émission

Deuxième émission des élèves de 4e du Collège Saint-Exupery de Rosny-sous-Bois

Avec : Ryan, Marx, Ethan, Billel, Ivanna, Noha, Safia

Au programme : une visite guidée au château de Versailles et un micro-trottoir dans les jardins du Château, une interview de l’agent d’accueil, un micro-trottoir à Rosny-sous-bois sur le thème des métiers, une visite de L’AFORP (centre de formation et de production en chaudronnerie) et une interview de Frédérique FOIN, formateur à l’AFORP, ainsi que des chroniques sur le Basket et sur la police scientifique.

– Invité : François Terrier, guide culturel et touristique

– Musiques : Aya Nakamura « Oublier », MHD « Afro Trap Part 8 », Ninho « Malcom »