L’oeil à l’écoute : « Panam Bajo » – 04.03.17

Samedi 4 mars 2017 de 18h à 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM et www.radiocampusparis.org

Retrouvez nous pour l’émission

« Panam Bajo »

Au micro Mariam, Assala, Julia, Assya, Elodie et à la technique Inès.

L’oeil à l’écoute et Radio Campus Paris se sont réunis autour du projet » Les voix s’unissent » afin former à la radio 3 jeunes femmes du Centre social et Culturel municipal Guy Toffolettide de Bagnolet ainsi que 3 jeunes femmes étudiantes de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

Photos Radio Campus Paris

Au programme de cette émission :

– un reportage sur le théâtre de l’Échangeur à Bagnolet et Lutherie Urbaine

– un reportage sur le Centre Fleury – Goutte d’Or Barbara à Paris 18

– une mini fiction

– de la bonne musique