L’oeil à l’écoute à la fête de l’Huma 2017 // 23.09.17

Samedi 23 septembre 2017 de 18h à 19h dans l’émission L’oeil à l’écoute sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM et www.radiocampusparis.org

« L’œil à l’écoute à la Fête de l’Huma 2017 »

L’œil à l’écoute est allée promener ses micros au Parc départemental Georges Valbon à La Courneuve pour la Fête de l’Huma 2017

La Fête de l’Huma c’est 60 concerts, plus de de 150 débats, plus de 600 intervenants et 80 pays participants, 5 attractions foraines et plus de + 430 stands en fête !

L’œil à l’écoute vous propose une déambulation sur les stands et dans les allées à la rencontre d’initiatives, de collectifs et d’associations et de visiteurs, avec notamment : l’association Réseau Salariat, l’association Les Amis du Monde Diplomatique et l’association Rosalux, l’association Libre @toi et la radio Cause Commune, l’association E-graine (mouvement d’éducation au développement durable) et le MES, Mouvement pour l’Economie Solidaire ainsi que les collectifs « Non aux JO 2024 à Paris » et « Antisanofric »