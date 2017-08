L’oeil à l’écoute : Clichy Plage radio 5. 12/08/17 à 18h

Samedi 12 août 2017 de 18h à 19h dans l’émission L’oeil à l’écoute

Les jeunes de la Maison de la Jeunesse de Clichy-sous-Bois vous proposent

« Clichy Plage Radio 5 »

Dernière émission de cette série entièrement animée et réalisée par les jeunes de la ville et enregistrée en public lors de l’événement « Clichy Plage »

Avec pour invités:

Allan Dokossi, jeune joueur de basket professionnel

Khalid, rappeur

et une grande interview de Mathieu Simonet, avocat et écrivain, en résidence aux Ateliers Médicis, à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour notamment le projet « Circulez, y a tout à voir« , ainsi qu’un micro trottoir sur la question de la propreté à Clichy-sous-Bois

Bonne écoute !