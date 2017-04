L’oeil à l’écoute : Auber discrim’1 – 22.04.2017

Samedi 22 avril 2017 de 18h à 19h

Première émission radio des élèves du collège Rosa Luxemburg d’Aubervilliers

« Auber discrim’ 1»

Un émission radio participative enregistrée en public et dans les conditions du direct durant la semaine Grand Festival, une semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme au Musée National de l’Histoire de l’Immigration.

Participants : Yohanna, Mamadou, Nada, Mata, Natia, Fatimatou, Rayan, Becaye, Dylan, Camélia et Sadio

Au programme de cette émission des interviews de Marie Kouame, adjointe à la maire d’Aubervilliers en charge de la lutte contre les discriminations, les relations avec les migrants et les droits des femmes ; Hélène Bouniol et Nathalie Rosell de l’association la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) ; Liza Rives, conférencière des visites guidées au Musée National de l’Histoire de l’Immigration ainsi que Daniel Duchemin de l’association Génériques.

Musique : « Black and white » de Mickaël Jackson ; « Un jour peut-être » de Mac Tyer et « Ma couleur » de JFM Villa

Ce projet a reçu le soutien de la DRAC.