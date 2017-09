La Ligue des Albums Incompris : Mix au Petit Bain // 19.09.17

Eh bien voilà les gusses, c’est bientôt la rentrée pour une 384ème saison de la Ligue.

Le format va changer, mais ça on en reparle vite sur la page Facebook de l’émission.

En attendant, je vous propose de retrouver les 2 mixes vinyles de la racine qui étaient diffusés dans la Souterraine, en direct mardi 19 septembre. Un énorme mix ’70s de 32 titres ! (Et non pas l’inverse, ce qui serait vachement plus compliqué)

C’était au Petit Bain, et dans le cadre de leur thématique « Summer of Love », on est allés chercher du côté… Oui, des années et groupes affiliés au Summer of Love, pour l’ambiance. Mais bien sûr, rien de simple, question d’ambiance !

Vous trouverez dans le players 2 tracks : ce sont les 2 mixes de la soirée. Le #01, une heure de mix avant les concerts de La Souterraine, Chaton et Ali Daniel, de 20h à 21h,. Puis la seconde heure de mix, pour clôturer la soirée, de 23h à minuit.

Voici les tracklists, si vous voulez (à quelques exceptions près: REM, FGTH qui n’en reste pas moins summer of love, Charlatans…) faire un plein de bases fin ‘60s, ‘70s, faites chauffer les galettes en acétate :

MIX #01

The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Heart Club Band The Beach Boys – Wouldn’t It Be Nice Andy Pratt – Set your Sights Neil Young – Motorcycle Mama Talking Heads – Seen and Not Seen Supertramp – The Logical Song Bob Dylan – Like a Hurricane Nina Simone – See-Line Woman Simon & Garfunkel – A Hazy Shade of Winter Brian Wilson – Baby Let Your Hair Grow Long REM – Shiny Happy People Steppenwolf – The Pusher Harry Nilsson – Early in the Morning The Beatles – Ballad of John and Yoko Simple Minds – Theme for Great Cities The Beach Boys – Surf’s Up

MIX #02

Roxy Music – Avalon Lou Reed – Walk on the Wild Side The Beatles – All You Need is Love T Rex – Mambo Sun Talking Heads – Take Me To The River Frankie Goes To Hollywood – Frisco Kisses Prince – Alphabet Street The Charlatans – Then Otis Redding – Tramp Simon & Garfunkel – Keep the Customer Satisfied Prince Dixon – Stop Your Lying The Beach Boys – Sloop John B The Carpenters – Mr Postman The Band – The Weight Brian Wilson – Night Time The Beach Boys – Good Vibrations

J’espère que vous trouverez tout plein plein de bases dans ces 32 titres. Je vous conseille de réécouter attentivement du côté des célèbres mais à creuser en détails comme Nina Simone ou Otis Redding (le titre ici joué, Tramp, est issu de son premier album posthume). Il y a bien mes chouchous Simon & Garfunkel dont on a déjà parlé dans la Ligue et qui méritent une réhabilitation en règle.

Vous noterez aussi, que si on entend plusieurs fois les Beatles et les Beach Boys, parce qu’ils sont incontournables, sans surprises, ou Simon & Garfunkel parce que j’en suis particulièrement fan et qu’ils me semblent sous-estimés, par contre, on entend 2 fois les Talking Heads. Et j’aimerais bien attirer votre attention là-desssus. Genre, vachement. À bon entendeur, vous savez quoi faire, j’développerai pas, merci.

Merci à tous les artistes qui ont créés ces disques exclusivement pour qu’un jour je puisse les jouer, c’est gentil à eux. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle saison qui sera… sous le signe du direct !