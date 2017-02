La Ligue Des Albums Incompris (ep.57) // 01.02.17

Eh oui, je vous entends déjà crier, mais il l’a déjà chroniqué, cet album ! mais alors, d’un: Cet album est tellement hué et détesté depuis sa sortie, que 2 chroniques ne seront pas de trop pour essayer de le sauver, hein. De deux : j’ai de nouvelles révélations à faire, concernant Bono. Ouais ouais…

Rendez-vous à 18h ce soir, je n’en dis pas plus, pour comprendre que derrière cette pochette réalisée sous Photoshop 1.0 (véridique, et je suis sûr que vous seriez bien en mal de la reproduire avec autant de fougue!), c’est la meilleure transcription de l’univers cyberpunk (justement) de William Gibson que l’on peut trouver. Pour toujours. Et que même Lou Reed himself n’a pas fait mieux que la version d’Heroin de Billy. Même audiovisuellement, elle tabasse plus que l’intégrale de tous les lives du Velvet et de tous les festival de motion design que t’es allé voir cette année, thanks aux Amiga 1200 (rep à ça, une fois encore), non mais regardez-moi cet artiste, le king de la Génération X, j’vous dis !

J’assume et on se retrouve tous azimuts sur les ondes ET le world wide web à 18h pour en savoir plus !