La Ligue Des Albums Incompris (ep.56) // 18.01.17

De retour en l’an 2017 les gusses ! Bon, pour démarrer l’année, on accueille des français dans La Ligue, c’est pas si souvent, et ça fait du bien.

Téléphone, comment ça tout le monde connaît? Bon, oui, effectivement. Mais une fois passée le côté divertissant et la face éclairée du groupe, peu connaissent bien leur discographie dense mais courte. Des hygiaphones des tours de banlieue parisienne, à la consécration et aux dates au Japon, quelques années. En point d’orgue, les 2 derniers disques, Dure Limite, et le dernier album studio du groupe, en 1984: Un Autre Monde.

C’est l’album incompris de ce cinquante-sixième épisode, un coup de génie pas frenchy pour un sou !

Eh oui, c’est bien pour ça qu’il est aussi un incompris : cet album, imaginé dans l’ADN de la musique rock française est, en réalité, avec un peu de recul, loin du niveau des fatigants Indochine de l’époque ou des très très en retard Taxi Girl, par exemple. Non, cet album, pour dire, a été enregistré strictement dans le Sussex (ouais, carrément !) sous l’égide, que dis-je, la direction déterminante du producteur culte Glyn Johns ! Album dense, très homogène (bah, avec Glyn Johns, encore heureux !), sur le thème du départ, de l’ailleurs —on prépare le split du groupe—, ce qu’il faut en savoir, les gusses, je vais vous le dire, mais pour démarrer, je vais vous demander une chose:

désapprenez Téléphone. Oubliez, oubliez tout. Gommez-les de vos grilles de lecture, et préparez-vous à découvrir un album de rock franco-saxon génial.

