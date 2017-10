4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma: vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Aujourd’hui, Les Enfants du Paradis , de Marcel Carné, et une phrase célèbre du personnage de Garance.

« Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour ». Cette réplique d’Arletty nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste Jacques Prévert.

Arletty alias Garance prononce cette phrase au début du film alors que Pierre Brasseur alias Frédéric Lemaître, vient de l’aborder dans la rue. Sa drague, directe et effrontée, est mise en péril, par l’attitude indifférente et insouciante de Garance.

L’extrait complet de la rencontre entre Garance et Frédéric:

Pour renverser l’aisance et la confiance de Frédéric, Garance utilise un procédé rhétorique très efficace : l’ironie. Comme le rappelle Bergson dans Le Rire , l’ironie consiste à faire croire, que ce qui devrait être existe, que les valeurs que nous nous donnons, sont bien appliqués dans la réalité : c’est précisément ce que fait Garance, qui feint de croire, que l’amour entre elle et Frédéric, est bel et bien réel. Or Frédéric ne s’attend pas, à ce que les femmes qu’il séduit, lui répondent par de l’ironie : bien plutôt, il s’était préparé, à ce qu’on le repousse, comme dans une approche classique de la séduction, où la personne à séduire dit non, et ce malgré les assauts répétés du séducteur, jusqu’à ce qu’elle s’épuise et s’abandonne à lui : on reconnaît là l’attitude du vicomte de Valmont, face à Mme de Tourvel, dans les Liaisons dangereuses .

L’ironie de Garance est particulièrement cinglante. En effet, elle joue sur plusieurs niveaux : non seulement elle sape la stratégie de séduction de Frédéric, mais plus encore elle va jusqu’à ridiculiser le sentiment amoureux. En comparant Paris et l’amour, avec comme point de comparaison une échelle de grandeur, elle réduit l’amour à une donnée mesurable. Pire: elle en fait une simple donnée géographique.

Et dans le même temps, sa réplique fait mine de croire à l’idée de destin. Garance semble hésiter entre destin et hasard. C’est ce qu’indique sa phrase précédente : « Sait-on jamais, avec le hasard ? » Mais s’il y a du hasard, il ne peut y avoir du destin. Le destin crée des aboutissements nécessaires, quand le hasard ne produit que des phénomènes contingents. L’ironie de Garance est donc redoublée par cette confusion subtile entre ce qui doit arriver et ce qui peut arriver.

Pas étonnant que cette profusion de sens laisse Frédéric pantois. Mais le fringant séducteur aura sa revanche : lorsque plus tard dans le film, il la retrouve, par hasard, et alors qu’elle s’exclame « ça alors, pour une rencontre, c’est une rencontre », l’aisance revient, et, ayant appris de ses erreurs, Frédéric peut répondre : « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour. » L’absence de destin n’empêche pas que quand le hasard advient, la rencontre est peut-être encore plus belle. En définitive, cette réplique nous dévoile une loi du cinéma : il sait faire advenir les hasards.

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

x Sur la distinction ironie/humour : « L’immoralisme » dans La liberté heureuse : cours et conférences (Hubert Grenier)

x Quant à l’amour vu du point de vue géographique : la Carte de Tendre élaborée au 17e siècle

x A propos du hasard et du destin : la doctrine stoïcienne de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous