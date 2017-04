Le Tri Collectif, une certaine écologie du jazz

Ce soir Jazz & Co reçoit Robin Mercier qui nous parle du Tri Collectif, un ensemble inclassable de musiciens qui ne semblent avoir à peu près aucune limite dans l’improvisation. Le maître mot est l’humour et la décontraction au service d’une musique sans filet, on y parlera aussi d’un patient de psychiatrie et de matchs de ping-pong… et si vous trouvez que tout cela est très éloigné de la musique… Vous avez… tort! Emission proposée par Florent Servia En deuxième heure, Pierre s’attarde sur le nouveau disque d’un tout jeune musicien: Roscoe Mitchell, Olivier termine son inventaire musical des terres canadiennes, Philippe explore le tango et Martin creuse encore un peu plus le sillon des beat makers du Londres branché.