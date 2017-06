LE TOP DES ENDROITS À FAIRE À PARIS CET ÉTÉ

Paris (et sa proche banlieue) regorgent de lieux de création et adresses temporaires, ouvertes le temps d’un été ou plus si affinités : bars/lieux/scènes éphémères ou autogérées, voici un petit rappel des lieux incontournables à ne pas louper cet été !

👉 La Capela (Collectif Artistique // Paris 10e – 20 Rue Philippe de Girard, Métro : La Chapelle)

Évènements à venir : Trashxploitation Festival 2017, Kashink- Atelier Street Art // Trashxploitation Festival, CACA / Films, performances, DJ set & food, Cinema Perpetuum Mobile Bielorussie // Trashxploitation Festival

👉 Le Garage (Initiatives culturelles, sociales, collaboratives et locales // Bagnolet, 12 avenue Raspail, Métro : Mairie des Lilas) Évènements à venir : 1er Vide dressing du garage, La Before Bien #03

👉 La Gare Expérimentale (Lieu Culturel Autogéré // Paris 19e – 18 Bd Sérurier, Métro : Porte des Lilas)

Évènements à venir : Jeudi jeux & jardin, Projection « Permis de construire », Folsom + Klunk, Open HXP // Concerts, DJs, expo

👉 Les Grands Voisins (Fabrique de biens communs // Paris 14e – 82 Avenue Denfert-Rochereau, Métro : Denfert Rochereau)

Évènements à venir : Weekend dans les Balkans, 2 films en avant-première pour Birmanie Responsable, Ligne 15 #6 Saison 2017, Marché des Grands Voisins #12, social solidaire écolo 0 déchet, Haïti aux Grands Voisins, Solar Disco #6 – Deviant Disco

👉 Ground Control (Bar & lieu de vie libre et curieux // Paris 12e – 81 Rue du Charolais, Métro : Gare de Lyon)

Évènements à venir : Yoga à Ground Control | We Are Yogis, Jardiner en famille

👉 LA HALLE PAPiN (Lieu éphémère de création et d’expression artistique // Pantin – 62 Rue Denis Papin, Métro : Aubervilliers Pantin Quatre Chemins)

Évènements à venir : RÉ-ouverture officielle °°° La HALLE PAPiN 2ème bourgeon

👉 Le Hasard Ludique (Ancienne gare de la Petite Ceinture // Paris 18e – 128, avenue de Saint-Ouen, Métro : Porte de Saint Ouen / Guy Moquet)

Évènements à venir : La Wild Et Le Foutoir Qui Pique, Fiesta Latinarab, Les Gordon + Samifati, Ciné-Concert dès 3 ans, « Lumières ! », Les Apaches en live, Brunch Vinyles #16, Clignancourt Danse Sur Les Rails #5

👉 La Marbrerie (Lieu de production et de diffusion artistique // Montreuil – 21 Rue Alexis Lepere, Métro : Mairie de Montreuil)

Évènements à venir : Demolisha x Jazzeffiq x Maître Madj – Montreuil Get Down Party 3, Mesparrow, Aälma Dili : Festival TaParole, Grande PEÑA Tzigane, Monsalve y Los Forajidos + EDA, Murcof & Vanessa Wagner, Quintet Horacio Avilano

👉 Ourcq Blanc (Collectif d’artistes et de créateurs // Paris 19e – 29 Rue de l’Ourcq, Métro : Ourcq)

Évènements à venir : Le Non_Scum Festival, Bavardages #2 : Clara Borgen & Thomas Vergne

👉 La Station – Gare des Mines (Ancienne gare de la SNCF transformée en site artistique temporaire // Paris 18e – 29 Avenue de la Porte d’Aubervilliers, Métro : Front Populaire)

Évènements à venir : Métamines #1 w/ Polychrome & Oyé, Punk à Paris #4, Antinote — Five Years Of Loving Notes Tour, GINA X X X L, 75021 #20 – La Station Bis, Comme Nous Brûlons • festival féministe et queer incandescent, Duchess Says • Mountain Bike

On aurait pu citer aussi : Espace Albatros – Au Clos Sauvage – Collectif 23 – Le Bastillon – Carbone 17 – Le Générateur – Instants chavirés – La Parole errante à La Maison de l’arbre – Le Pavillon des Canaux – Le Stendhal (Parmentier)