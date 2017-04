le projet « Funk in The City » du collectif Echoes Of

Ils cumulent des casquettes qui s’accordent sur le projet Echoes Of.

À la tête d’un projet qui met à l’honneur le patrimoine de la Funk, Etienne et « Jeeb’s » présentent la démarche du groupe: revisiter le son de villes clés lors des résidences « Funk in The City » qui cartonnent au New Morning… mais pas que.

Sur cette première heure, on parle de Solyl’s, formation Funk initiale du groupe dédiée à la composition, du glissement vers la une collaboration de direction artistique entre un programmateur et DJ d’événements club, et un batteur de scène qui défend une vision pédagogique et militante de la musique – ainsi que comme fondateur de l’association Les Migrants Hilares.

Petite masterclass Funk, en somme !

En deuxième heure, chapeaux tirés à l’incontournable producteur Gérard Térronès par Pierre et Olivier, et à Angel Parra par Philippe.

Fin des hommages avec l’intervention de Florent qui s’attarde sur le jeune pianiste Cameron Graves, à suivre de près du côté de chez Mack Avenue Records.

Suivez Echoes Of:

https://echoesof.com

https://www.facebook.com/echoesoffunk/

https://www.youtube.com/channel/UChcqwyEGSE3G1LQxmi_tXIQ/

Dates à venir:

29.04: Echoes of Prince au Hangar d’Ivry

10.05: Funk and the City: Philadelphia & Miami au New Morning

10.06: Echoes of New York au 104 (Festival Paris-New York)

22h04 – Lakeside – Something About That Woman (Solar, 1981) / Reprise par Echoes Of

22h25 – Junkyard Band – Sardines (Def Jam, 1985) / Reprise par Echoes Of

22h36 – Andre Cymone – Trouble (Columbia, 1982) / Reprise par Echoes Of

22h52 – Breakwater – Splashdown Time (Arista, 1980) / Reprise par Echoes Of

23h04 – Sigfried Kessler – Journal Violone (Live At The Gill’s Club – Futura Records, 1970)

23h15 – Jacques Thollot – Cécile (Quand Le Son Devient Aigu, Jeter La Girafe à La Mer – Futura Records, 1971)

23h26 – Trio 3 – Gazzeloni (Live at Sunset – Marge, 2008)

23h31 – Rosemary Clooney & Perez Prado – Adios (RCA Victor, 1960)

23h34 – Mercedes Sosa, Lamento (1964)

23h38 – Carlos Santana – Havana Moon (Chuck Berry) (Havana Moon – Columbia, 1983)

23h43 – Pierre Barouh, Ça Va Ça Vient (Saravah, 1971)

23h49 – Cameron Graves – Satania Hour Solar System (Mack Avenue, 2017)

23h56 – Cameron – Lucifer Rebellion (Mack Avenue, 2017)