Le Placard – FN : sans Philippot la vie moins rose ?

Séisme politique au Front National le 21 septembre dernier : le départ de Florian Philippot, numéro 2 du parti et ovni au FN, en tant qu’énarque et gay outé. Une homosexualité qui aura été autant un atout politique pour conquérir de nouveaux électeurs qu’une pierre dans sa chaussure à l’intérieur du parti.

Son départ a beau être très médiatisé, un point n’est jamais abordé : son orientation sexuelle a-t-elle joué un rôle dans son départ ? Est-ce le retour des oripeaux homophobes du FN ? Quelles relations le parti de Marine le Pen entretient-il aujourd’hui avec l’homosexualité ? On a demandé à Marie-Pierre Bourgeois de revenir dans le Placard pour nous éclairer. Elle est journaliste et auteure de « Rose Marine. Enquête sur le FN et l’homosexualité ».

Animé par Margaux. Montage de Christophe.

Crédit photo : Yannick Boulot