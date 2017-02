L’AUTRE MUSIQUE RMX : SHADES OF NOISES @PETIT BAIN

La revue L’Autre musique (www.lautremusique.net) fête la sortie de son numéro 4, « Bruits », au Petit Bain, le 19 janvier 2017 à partir de 19 h 30.

Performances, acousmatiques, improvisations collectives… Du bruit à toutes les sauces : néons, insectes, bodhrán, scratch, télécran, larsen radio et vidéo, bouilloires tuberculeuses, installation sonore, punk féministe, glitch et charbon sonore.

La soirée sera diffusée en direct sur Radio Campus Paris (93.9FM). Et du coup on vous fait gagner des places! Envoyez-nous un petit mail à concours@radiocampusparis.org

Pour lire ou relire la revue : www.lautremusique.net

PROGRAMME

Anthropocene, Céline Perier (acousmatique)

L’essentiel, pas encore, Dominique Balaÿ, Frédéric Fradet, Aurélie Lierman, Bertrand Larrieu (pièce radiophonique)

Shamanic Exude, Célio Paillard, Matthieu Crimersmois, Frédéric Mathevet(bodhràn/scratch/sample_ live)

Radio Noise, La radio cousue main (live radio)

Fields, Pali Meursault (Field recording/Néons_live)

Transitory Landscape , Carbon Sink (Magali Sanheira + Gaël Angelis) (Charbon/ Circuit bending_live)

Siren’s Carcass (live)

JAM + Marc Plas, Jonathan Robert et Jaka Ropret (improvisation collective sonore et vidéo)

Big Bang Rémanence , Joris Guibert (vidéo/larsen_live)

+ Installation sonore, Jean-Philippe Velu

+ Mix, Jean-Georges