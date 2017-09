L’Atelier de Cédric : Le Streaming // 01.10.17

Dans notre émission du Dimanche 1er Octobre à 19 heures, nous parlerons du Streaming. Et pour animer cette discussion, nous recevrons trois invités: Camille Jamet – Responsable du développement pour la France de la marque FILTR de Sony Music, leader mondial de la recommandation musicale et des playlists, Ali Mouhoub – Directeur Général adjoint de Yacast, société d’études positionnée sur le marché de la veille des programmes audiovisuels, qui a développé une gamme complète d’outils d’analyses et de services destinés à l’ensemble des acteurs de la filière musicale ainsi qu’aux médias et Guillaume Leblanc – Directeur du SNEP – Syndicat National de l’Edition Phonographique.