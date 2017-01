Dans notre émission du Dimanche 29 Janvier 2017 à 19 heures, nous parlerons des salles de concerts. Et pour animer cette discussion, nous recevrons trois invités : Julie Hardouin – Directrice Artistique du Batofar, Julien Labrousse – Co-propriétaire et dirigeant du Trianon et de l’Elysée Montmartre et Lionel Chassaing – Directeur artistique et manager d’artistes indépendant.