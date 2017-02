Dans notre émission du Dimanche 26 Février à 19 heures, nous parlerons du métier des manager. Et pour animer cette discussion, nous recevrons trois invités : Isabelle Vaudey – Manageuse de Vianney et Daisy, Arthur Sachel – Co-fondateur de la structure de management, de production et d’édition Les Autres (Olivia Ruiz, Blondino, Holybrune, Auden, Emily Loizeau…) et Elodie Filleul – Mangeuse de Jen Ayache, Theodora, Yalta Club, Pamela Hute…