Dans notre émission du Dimanche 3 Septembre à 19 heures, nous parlerons des Dispositifs d’Accompagnement. Et pour animer cette discussion, nous recevrons trois invités: Julien Soulié – Directeur du FAIR (depuis 2013), Alex Monville – Fondateur de La Couveuse (structure de développement et de management d’artistes) et programmateur au Canal 93, et SAYEM – Artiste et responsable du dispositif d’accompagnement du Centre FGO Barbara.