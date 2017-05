L’Altersoirée avec Reporterre et Radio Parleur ! // 07.05.17

Danielle Simonnet : femme politique, coordinatrice et secrétaire nationale du Parti de gauche. Elle participe à nombre de luttes sociales, écologiques, citoyennes et féministes. Depuis 2008, elle siège au Conseil de Paris.

Thibaut Rioufreyt : post-doctorant en science politique à Sciences-Po Lyon et chercheur associé au laboratoire Triangle. Spécialiste des partis politiques de gauche français et européens (Parti travailliste britannique), de la sociohistoire des intellectuels, mais aussi de l’expertise et l’histoire sociale des idées politiques, et plus particulièrement de la circulation des idées néolibérales dans les partis de gauche.