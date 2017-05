L’Alter Soirée Second Tour par RCP et Reporterre // 07.05.17

L’Alter Soirée

par Radio Campus Paris et Reporterre

Chers Radio Campus Parisien-nes, chers Reporterrien-nes,

Dimanche 7 mai, pour le seconde tour de l’élection présidentielle Reporterre et Radio Campus Paris organisent l’Alter-soirée !

Pour ré-écouter notre émission spéciale premier tour, c’est par ici : http://www.radiocampusparis.org/rcp-presente-presidentielles-lemission-speciale/

PROGRAMME

Trois heures d’antenne entre 19h30 et 22h30 en direct du 93.9, et sur les sites de Radio Campus Paris, Radio Campus France et de Reporterre. Invités, chercheurs, associations, politiques et militants, on parlera des résultats et des élections en bonne compagnie et en s’interrogeant sur le « Et maintenant ? » : Quelle recomposition à gauche ? Quelle place pour l’écologie ? Quelles alliances pour les législatives ? Quelle suite aux mouvements sociaux de 2016 ?

Ce sera avant tout une soirée conviviale, à laquelle auditeurs et lecteurs (dans la limite des places disponibles) pourront participer en direct à la Ruche de Paris, dans les locaux de Reporterre, et partager un repas partagé.

INFOS PRATIQUES

Attention, Si vous souhaitez assister en direct à l’émission, vous devez vous inscrire (dans la limite des places disponibles.) et recevoir un mail de validation.

Si vous souhaitez y participer et que vous êtes sure de pouvoir être là, envoyez nous vos noms et prénoms sur l’adresse : planete@reporterre.net Avec en objet « inscription à l’alter-soirée ».

Votre inscription sera seulement validée suite à un mail de confirmation.

Rendez-vous dès 19h30 dimanche à La Ruche Canal, 84 quai de Jemappes !

https://la-ruche.net/ruche/paris-canal/

