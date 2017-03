Pour patienter jusqu’au printemps, place au VRF Show de ce mois-ci et un programme chargé ! Du débat, comme toujours, avec l’actualité des « papys » du rap : IAM, les Sages Poètes de la Rue et la tournée de concerts de l’Âge d’or du rap français. Également les premiers pas en solo de Jok’air (ex-MZ), la pluie de disques d’or qui tombe sur la rap français, et bien d’autres choses !

Autour de la table nous aurons Wesley & Tom (VRF), ainsi que Myriam (OKLM) Valentin (Hip Hop Infos France), et Mael (OFIVE).

L’invité du mois sera Heskis du collectif 5 Majeur, qui a sorti son EP « GG Allin » le 2 février dernier.

N’hésitez pas à partager vos avis, réagir, interpeller, assassiner ou couvrir d’éloges l’émission sur Facebook ou Twitter avec #VRFSHOW.