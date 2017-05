La Matinale – Omerta à l’hôpital et Quartiers en cultures

130 témoignages, mais un même écho : dans son livre « Omerta à l’hôpital » paru le 28 février dernier, le docteur Valérie Auslender, médecin généraliste attachée à Paris, révèle le calvaire des étudiants en santé pendant leur formation. C’est à la suite d’un appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux que le tableau noir se peint : violences, humiliations, harcèlements ou encore horaires insoutenables, les témoignages des élèves infirmiers, aides soignants ou encore internes en médecine sont nombreux, et glaçants. Un quotidien difficile mais banalisé, considéré comme dans le « packaging » de la formation pour de nombreux étudiants. Une situation d’autant plus difficile a dénoncé que les victimes ont peur de ne pas être diplomés.

Un livre noir qui vient appuyer une autre enquête menée par le conseil national de l’Ordre des médecins en 2016 et qui déjà, dénonçait l’épuisement émotionnel des étudiants médecins.

Nous recevons en première partie d’émission Valérie Auslender, qui nous donne des précisions sur son ouvrage.

« Depuis la sortie du livre, je reçois des milliers de témoignages de personnes qui se reconnaissent dans ce livre. Il y a une véritable loi du silence à l’hôpital. »

En deuxième partie de matinale, le Docteur Valérie Auslender cède sa place à David Bilzic, chargé de projets à la Fédération des Centres sociaux. Il vient nous présenter la deuxième édition du Festival Quartiers en culture, qui se déroule du 13 mai au 8 juillet 2017. Un projet né de l’initiative des centres sociaux et socioculturels de Paris, et qui pousse les habitants des quartiers populaires à devenir acteur de la culture locale.

Le festival ne se limite pas aux arts, mais voit la culture comme beaucoup plus large. Au programme, battles de danse, spectacles créés par des habitants, performances artistiques ou encore chorales ! Au total, ce ne sont pas moins de 10 arrondissements de Paris mis à l’honneur, et au profit de l’inclusion sociale.

« Ce festival est une passerelle entre les jeunes des quartiers populaires qui ne se sentent plus inclus, et ceux qui ne connaissent pas la réalité et la richesse de ces quartiers. »

Lors d’un court intermède téléphonique, Alyssia Gallifet présente son association What if, et nous parle de la soirée étudiante au Belushi’s le 19 mai, proche de Gare du Nord. Une soirée dont les fonds récoltés permettront à des enfants défavorisés de partir en vacances dans les Cévennes.

Côté chronique, Eddy plonge la matinale dans une ambiance hip-hop ! Dans le casque, Kool Keith, parrain du rap burlesque et son album Sex Style, sorti il y a 20 ans.

Présentation : François Pieretti / Co-interview : Gabrielle Bayer / Chronique : Eddy Lebreton / Web : Christelle Puga / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard