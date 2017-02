La batterie à l’honneur avec Christian Lété

Ce soir Jazz and Co reçoit le batteur Christian Lété, actif sur la scène française depuis plusieurs décennies, accompagnateur de Dexter Gordon ou Siegfried Kessler, il anime aussi des groupes avec Barre Philips ou Claude Terra Nova tout en accompagnant l’ONJ de Claude Barthelemy. Récemment batteur du Futura Experience, il vient nous parler de sa carrière, des contextes et des musiciens qui jalonnent son itinéraire. Emission proposée par Olivier Delaporte En seconde heure Philippe rend homage à Al Jarreau avant d’accordéonniser jazz and co, Martin chronique la réédition d’un collector de Mor Thiam récemment réédité et tout le monde se rassemble pour converser autour du dernier disque du batteur Nate Smith, bonne écoute comme on dit!

La Tracklist de l’émission : Entretien avec Christian Lété (22h – 23h)

René Bottlang, Barre Phillips, Christian Lété, Teatro Museo, AJMI, 2008 (6′)

Quartet Christian Lété, « Canticle », (compo. John Surman) (20′)

ONJ Claude Barthélémy, « Manuel A », Jack-L!ne, Label Bleu/Harmonia Mundi, 1991 (31′)

Armonicord, « Deuxième Jour », Esprit de Sel, L’électrobande, 1977 (39′)

C Trio, « My Favorite Things » (52′)

Spiral Quartet, « Spiral Part 3 », Kaleidoscope, Konnex Records, 2007 (57′)

Les chroniques (60′)

Al Jarreau, « Spain », This Time, Warner, 1980 (60′)

Richard Galliano, « A French Touch », New Jazz musette (feat. Sylvain Luc, Phillipe Aerts, André Ceccarelli), Ponderosa Music, 2016 (69′)

Reynoir Casimir, Voici Reynoir, « première figure Pantalon », Kadri Gwadloup, Buda Musique (76′)

Buddy de Franco – Tommy Gumina, « Scrapple From Apple », Accordion in America, Frémeaux & Associés, 2016 (80′)

Mor Thiam, « Ayo Ayo Nene (Blessing for the New Born Baby) », Dini Safarrar (Drums of Fire), Jazzman, 2016 (reissue de l’original chez Rite Records, 1973) (90′)

Le Débat (97′)

Nate Smith, « Pages (feat. Gretchen Parlato) », Infolk : Postcards form everywhere, Rope a Dope, 2017 (97′)

« Spinning Down » (110′)