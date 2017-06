ANTOINE 80 – Euro Trafic

Tracklisting :

Kabelo – Pantsula For Life

A1 Bassline – Jaguar Shark

Mutual Attraction – Lost Tape

DJ Assault – Techno Freak

Objekt – The Goose That Got Away

M’Du – Siya Jola (Ok’Salayo)

Mad Rey – La Chapelle (Dub Mix)

A Guy Called Gerald – Groove Of the Ghetto

Benoit B – Pour Mes gars Sûrs (Banlieue Records)

45ACP -Breakin’ Out

Antoine 80 – Untitled

DJ Rashad – Acid Bit (feat. Addison Groove)

Antoine 80 – Unknown

Lien Soundcloud : https://soundcloud.com/ antoine80