L’ensemble des médias spécialisés dans le jazz vous parlent d’elle de façon élogieuse en la comparant aux plus grandes, en vous racontant son parcours… A Jazz And Co on a pensé que la meilleure personne pour parler de Cécile McLorin Salvant c’est Cécile McLorin Salvant elle-même, on l’a donc invité, confiez-lui vos oreilles comme nous lui avons confié notre micro, vous ne le regretterez pas.