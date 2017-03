Intercultural Visual Form #2 by Formatova

En 1997 sort le premier album des Daft Punk et depuis 20 ans, la French touch jouit d’une reconnaissance mondiale grâce à Air, Phoenix, Alex Gopher, Etienne de Crécy ou Cassius, groupes qui ont la particularité de venir de Versailles et de ses alentours. Célébrons ensemble le berceau de cette musique et les nouveaux enfants de l’électro versaillaise et française !

PROGRAMME

2 mars : Versailles touch avec Encore!/Turzi/Saint Michel/15€

3 mars : Juarez/Thylacine/Danger/ 15€

4 mars : Caspian Pool/Agar Agar/Cassius/20€

Pass 3 jours : 40€

Navette retour vers Paris Concorde après le dernier concert chaque soir!

Cassius

En guise de final, le duo livre un DJ set diaboliquement funky dans un grand écart entre Ibiza, Berlin, New York et la Californie, qui s’aventure vers la techno minimale, le baléaric, le r’n’b, la pop ou la grande époque du disco.



Thylacine

La musique planante, intime et sauvage de ce jeune tigre de Tasmanie venu d’Angers entraîne dans un trip au beat implacable et au but mystérieux.

DANGER

L’un des personnages les plus énigmatiques de l’électro française est aussi le plus connu à l’international. Tout droit sorti d’un manga, il fait vibrer sur un mélange de house des années 80 et de bandes sons de jeux vidéo.

Agar Agar

Contrairement à l’algue, la musique d’Agar Agar est loin d’être fade avec la voix suave de Clara et le clavier d’Armand aux inspirations Eighties : une synth-pop entremêlée d’une acid disco survoltée.



Saint Michel

Leur style : « big pop », une « électro sentimentale » comme ils aiment à décrire leurs mélodies frondeuses et mélancoliques. Quelque part entre Air et Mgmt, Saint Michel écrit une nouvelle page de l’électropop.

TURZI

Un homme + un synthétiseur aux notes aériennes, ça donne un album astral, épique. Sa musique subversive puise sa source dans la musique de film italienne, le rock allemand, Jean-Michel Jarre ou Kraftwerk.



CASPIAN POOL

Avec leur look faux-jumeaux des années 80, le duo remet au goût du jour l’électro Glam old school de manière punchy.



Encore

Les dignes descendants d’Air, de Phoenix et des Daft Punk ne sont pas dépourvus d’imagination musicale. La Versailles Touch frappe encore avec ce groupe qui mixe électro, rock et disco.

Juarez

Découverte du festival. Guillaume Bachelé et Rémi Alexandre sont 2 compositeurs de la pièce 2666 par le metteur en scène Julien Gosselin. Leur musique aux notes d’Amérique du sud se situe entre électro et rock progressif.

+ STUDIO6 proposera une ambiance musicale de 19h à 1h chaque soir.

+ La Mobylette Verte proposera ses délicieux burgers 100% produits frais sur le parvis de l’Onde.

+ Le « Choc du Chic », festival Off d’Electrochic du 7 au 18 mars, proposera à Vélizy-Villacoublay de nombreuses animations : exposition, concerts, ateliers, master-class…