InSitu#7-Marie-Marie et la fièvre de la Vallée du Rift//06.04.17

C’est l’histoire d’une jeune doctorante partie à Madagascar pour traquer un virus, celui responsable la fièvre de la Vallée du Rift.

Cette maladie dite émergente touche principalement le bétail, tuant les petits et forçant les femelles à avorter. A Madagascar où le commerce des bovins occupe une place importante dans l’économie, la situation devient préoccupante.

Mais il y a plus inquiétant : même s’il est encore relativement inoffensif, le virus peut aussi infecter l’homme.

C’est dans ce contexte que Marie-marie Olive, chercheuse à l’Institut Pasteur et au CIRAD, a voulu enquêter sur ce nouveau fléau. Parmi ses interrogations : Comment le virus se propage-t-il dans la diversité de paysages et de climats que l’on retrouve sur l’île ? De quelle manière est-il transmis entre les réservoirs animaux (bétail, moustique) et jusqu’à l’homme ?

Sur le terrain, les activités sont diverses : prélever des sérums de zébus, rencontrer les éleveurs, les vétérinaires, comparer les données entre les différentes zones géographiques. Et trouver des moyens de surveiller la population pour la protéger. Un travail de détective pluridisciplinaire pour comprendre la dynamique de ce virus qui nous échappe encore sur plein d’aspects.

Suivons Marie-Marie Olive à Madagascar où sévit la fièvre de la vallée du rift…