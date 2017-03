InSitu#6-Nicolas, ethnologue chez les éleveurs d’éléphants d’Asie

C’est l’histoire d’un jeune ethnologue parti enquêter sur la cohabitation entre les éléphants et les hommes.

A partir de deux enquêtes ethnographiques menées en Inde et au Laos, Nicolas Lainé s’est interrogé sur l’importances des relations que les peuples du Nord Est Indien (les Khamtis) et du Laos (les Tai

Lue ou Tai Lao) entretiennent avec les pachydermes.

Dans les deux région, les éléphants travaillent : ils jouent par exemple un rôle considérable dans l’exploitation du bois de forêt. Ils chargent, transportent, soulèvent… Des pratiques qui font hérisser le poils des associations internationales de défense et de conservation des éléphants qui, de plus en plus, privent ces peuples traditionnels de leur plus fidèle compagnons. Conséquence ? D’un côté les hommes ne parviennent plus à mener leur activités économiques ; de l’autres les éléphants, enrôlés dans des activités touristiques ou contraints au « réensauvagement », perdent repères, attention, considération.

Selon notre ethnologue, le travail des éléphant ne relève pas systématiquement d’une relation de domination ou d’exploitation. Bien au contraire… D’où cette question : et si la clé de la conservation des éléphants d’Asie ne se trouvait pas dans cette collaboration hommes-éléphants ? Pour Nicolas Lainé, c’est évident.

Suivons l’ethnologue à la rencontre de ces peuples asiatiques qui vouent un culte à ce qu’ils appellent « l’éléphant des villages ».