InSitu#5-Juan et Saloma mettent la nature sur écoute // 9.2.17

C’est l’histoire de deux thésards dont la mission est d’étudier les écosystèmes avec comme seul outil… un enregistreur sonore.

Dans la forêt amazonienne, en Guyane et au nord du Brésil, Juan Ulloa tend ses micros pour explorer l’incroyable diversité sonore qui y règne. Quiconque s’est déjà aventuré dans la jungle pour la première fois peut en témoigner : cris, chants, craquements, hurlements, stridulations forment un concert à la fois puissant et énigmatique. Dans le cadre de sa thèse (Muséum national d’Histoire naturelle, Université Paris-Saclay) Juan cherche à interpréter ces sons pour comprendre d’où ils viennent et ce qu’ils disent de la forêt, de sa biodiversité, de son évolution.

Autre décor. Chaque année, de juin à septembre, des centaines de baleines à bosse migrent depuis l’Antarctique vers Madagascar pour s’accoupler et mettre bas. Anjara Saloma, doctorante à l’université Paris Saclay avec l’Université d’Antananarivo étudie, elle, les chants de ces énormes cétacés. Et en particulier les communications entre la mère et le jeune baleineau.

Si les milieux son très différents, nos deux chercheurs ont comme point commun de s’être lancé dans deux disciplines peu connues et en plein essor : l’eco et la bio-acoustique. Suivons Juoan et Anjara entre foret et océan et mettons la nature sur écoute.