Inalculturelle 2017

Après un succès sans précédent l’année dernière, l’Inaculturelle est de retour !!

Le samedi 14 octobre 2017, de 11h à 19h, tout l’Inalco fait vibrer le 13e arrondissement de Paris, au sein de son pôle Langues et Civilisations.

Petits, grands, étudiants ou non, tous les publics sont les bienvenus lors de cet événement entièrement gratuit.

Les associations étudiantes, les personnels administratifs et enseignants et nos partenaires proposent ateliers, performances et dégustations.

Soyez, vous aussi, au cœur de cette journée et venez participer, voir, goûter, entendre et apprécier la diversité culturelle proposée à l’Inalco !

Informations pratiques

Inalco, 65 rue des grands moulins -75013 Paris

Métro : ligne 14 – station Bibliothèque François Mitterrand

RER C : station Bibliothèque François Mitterrand

Bus :- lignes 27, 62, 64, 132, N31 – arrêt Patay – Tolbiac – ligne 83 – arrêt Olympiades – ligne 89 – arrêt Bibliothèque François Mitterrand