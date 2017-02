Histoires de : William Onyeabor, the Fantastic Man // 08.02.2017

Histoires de #5

C’est au Nigéria qu’Histoires de pose ses valises et ses oreilles pour un épisode spécial sur William Onyeabor. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant cet homme est un précurseur en matière d’électro funk au Nigeria. Mais le 16 janvier dernier, ses fans à travers le monde apprenaient son décès à l’âge de 70 ans. En 2013, un documentaire du nom de Fantastic Man, co produit par le label Luaka Bop, lui est consacré. Histoires de vous propose de plongez ou replongez dans l’univers musical de cet artiste aussi discret que doué !

PLAYLIST à venir …