HISTOIRES DE : BLUES ROCK, 1954 & BIG JOE TURNER // 15.10.2017

HISTOIRES DE #10

Retour d’Histoires de sur Radio Campus Paris et pour cette première de la saison 2, le format change et s’agrandit pour passer à une heure. Une heure où on parlera entre autres de l’Histoire du blues et de son évolution vers le blues rock. Et puisque le format s’élargit, il en est de même pour l’équipe avec Arthur, Martina, Rony et Landry qui me rejoigne autour du micro pour évoquer la carrière de Big Joe Turner qui décolle en 1954 avec le titre Shake, Rattle & Roll, mais aussi la voix déchirante d’Howlin’ Wolf, et le slide guitar d’Elmore James …

On se concentrera sur les années 50, et leurs résonances toutes particulières aux Etats Unis. 1953, le républicain Eisenhower est élu à la tête du pays, il y mène une politique belliqueuse en plein contexte de guerre froide, mais participe à la validation de l’arrêt Brown qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les établissements scolaires. Cet arrêt ouvrira plus tard la voix au mouvement pour les droits civiques… Transition toute trouvée pour notre émission puisque si on reprend l’histoire du blues et sa naissance sur les rives du Mississippi on apprend que celui-ci est porté par les voix des esclaves noirs et qu’il devient, dés les années 1890, l’expression musicale d’une communauté ensuite ségrégée. On apprend aussi qu’il continue sa route dans le temps et dans les années 50 prendra l’appellation de blues urbain en même temps que la migration des travailleurs noirs se fait vers les villes afin de trouver du travail… Pour connaître tout de l’histoire du blues, rendez-vous dimanche de 21h à 22h !

